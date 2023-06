Confira curiosidades sobre a capivara, que virou meme e não é bicho de estimação

São Paulo

Elas são os animais mais pop do país. Estampam memes, vídeos virais e figurinhas, são símbolos de páginas nas redes sociais, aparecem em perfis de influenciadores digitais e chegam neste domingo (11) à Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças.

Foto de capivara que ilustra a Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças - Divulgação

A capivara é tema do 13º livro da série, que tem colaboração da Associação Mata Ciliar e consultoria do gestor ambiental Rodrigo Pires. Como a espécie se tornou endêmica da internet, nada mais justo do que falar sobre ela com uma linguagem típica das redes.

Portanto, confira a seguir dez fatos que você provavelmente não sabia sobre esse mamífero, apresentados na Coleção Folha. O volume custa R$ 22,90.

Com 1,20 metro de comprimento e cem quilos, a capivara é o maior roedor do mundo.

Espécie silvestre, em nenhuma hipótese deve ser criada como bicho de estimação.

Aliás, o ideal é manter uma distância segura. O animal pode ser hospedeiro de carrapatos que transmitem febre maculosa.

Embora esse roedor viva em toda a América do Sul, com exceção do Chile, o Pantanal é o seu bioma preferido, por causa das áreas alagadas.

Mesmo assim, ele é visto cada vez mais nas grandes cidades, como São Paulo. Isso se deve à diminuição de seu habitat.

Na natureza, a onça-pintada é a sua maior ameaça.

Para fugir dos predadores, costuma entrar em rios e mergulhar. Seus dedos são conectados por dez membranas interdigitais que facilitam a natação.

Com dieta herbívora, um adulto pode comer quatro quilos de vegetais por dia.

Já os filhotes são amamentados por mais de uma fêmea do grupo, que chega a 60 indivíduos.

A capivara vive cerca de 12 anos.

