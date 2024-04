Frente fria da Argentina começa a baixar temperaturas no Sul e chega na quinta (11) a SP

São Paulo

Uma frente fria formada na Argentina deve causar chuvas e baixar as temperaturas no Sul do país a partir desta quarta-feira (10), antes de aliviar o tempo quente em parte do Sudeste, incluindo a cidade de São Paulo e o litoral paulista.

Nesta quarta, a nebulosidade aumenta no centro e no leste do Rio Grande do Sul, e crescem as chances de chuva forte no sul e no norte de Santa catarina, de acordo com a empresa Climatempo.

Os efeitos da frente fria devem chegar ao Sudeste na noite de quinta-feira (11), com pancadas de chuva e queda de temperatura na sequência, na sexta (12). Na cidade de São Paulo, por exemplo, a máxima, que nesta quarta deve ser de 30°C, passará a 26°C na sexta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Chuva alaga rua em Higienópolis, na região central de São Paulo - Mathilde Missioneiro - 5.mar.2024/Folhapress

Na capital paulista, onde choveu nas duas últimas noites, as pancadas devem ter menos volume nesta quarta-feira. O clima continua abafado, com umidade em torno de 60%. É o que diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. Segundo o órgão, as médias devem ficar em 19°C (mínima), e 28°C (máxima).

Diferentemente do Inmet, que tem uma estação meteorológica no mirante de Santana, na zona norte, o CGE calcula as médias para registros e previsões a partir de estações meteorológicas distribuídas pela cidade.

De acordo com a Defesa Civil, a quarta deve ser de calor e temperaturas em elevação em praticamente todo o estado. Segundo a Climatempo, Ubatuba e Ilhabela, no litoral norte paulista, e Santos e Praia Grande, na Baixada Santista, terão máximas de 30°C, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

No Centro-Oeste do país, as pancadas de chuva persistem nesta quarta na região de Cuiabá e na divisa de Mato Grosso com Goiás, afirma a Climatempo. Em Mato Grosso do Sul, a previsão indica chuva no fim do dia. A máxima prevista se mantém acima dos 30°C.

Na Bahia, a capital Salvador deve ter pancadas isoladas, com chances de trovoadas, e as temperaturas ficam entre 25°C e 30°C. No interior do estado, assim como em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, não há previsão de chuva.

No Sul, onde a frente fria chega primeiro, as mínimas e máximas previstas para esta quarta são 18°C e 27°C em Curitiba (PR), 21°C e 25°C em Porto Alegre (RS) e 22°C e 28°C em Florianópolis (SC).

De acordo com boletim publicado nesta segunda (8) pelo Inmet, há previsão de pancadas de chuva que podem superar os 80 mm em áreas de Amazonas, Pará e Tocantins, com possibilidade de raios e rajadas de vento.

Não deve chover em Roraima e no noroeste do Pará. As máximas devem ser de 33°C em Manaus, 32°C em Belém e 33°C em Palmas.