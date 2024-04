Calor e chuva continuam em São Paulo até o fim de semana

São Paulo

A chuva que deixou a zona leste de São Paulo em estado de atenção na segunda-feira (8) anunciou a rotina do tempo na semana. Até quinta-feira (11), os dias continuam quentes, com forte nebulosidade e pancadas que podem chegar a 60 milímetros.

Na cidade de São Paulo, é na sexta-feira (12) que as máximas caem de 29°C e 27°C para 23°C, enquanto as mínimas vão a 18°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a instabilidade se mantém durante a semana, com potencial de chuva durante as tardes.

Pedestres caminham sob chuva na avenida Paulista, em São Paulo - Karime Xavier - 12.jan.2024/Folhapress

A previsão para esta terça, de acordo com o centro, é de chuvas moderadas com raios e rajadas de vento. A população deve evitar vias alagadas e se afastar da rede elétrica e de árvores durante temporais.

Na quarta-feira (10), as temperaturas sobem mesmo com o tempo ainda nublado, chegando a 28°C. A chuva deve ser rápida e isolada na Grande São Paulo.

Segundo boletim do Inmet publicado nesta segunda, há previsão de pancadas de chuva que podem superar os 80 milímetros em áreas de Amazonas, Pará e Tocantins, com chance de raios e rajadas de vento.

Não deve chover em Roraima e no noroeste do Pará. As máximas ficam em 33°C em Manaus, entre 31°C e 32°C em Belém e na faixa de 31 a 33°C em Palmas.

No Nordeste do país, as maiores quantidades de chuvas, com mais de 80 milímetros, estão previstas para a porção norte de Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, além do interior da Paraíba.

Salvador deve continuar a ter pancadas de chuva e máximas que vão de 28°C nesta terça a 30°C na sexta. Na segunda, a capital baiana entrou em alerta máximo após as fortes chuvas que começaram no domingo (7) e causaram deslizamentos.

Já o Centro-Oeste do país deve ter as maiores concentrações de chuva em áreas de Mato Grosso do Sul. Goiás e o Distrito Federal deverão ter menos chuva. Com máximas acima dos 30°C durante toda a semana, Cuiabá deve ter seu dia mais quente na quarta-feira (10), com previsão de 34°C.

O tempo fica quente e seco em grande parte do Sudeste, especialmente no norte de Minas Gerais. A chuva, chuva que pode ultrapassar o volume de 60 milímetros, está prevista para as porções sudeste e leste de São Paulo e para o Rio de Janeiro, com maior possibilidade de ocorrência no fim de semana.

Mas antes das chuvas, os cariocas devem ver os termômetros chegarem a 36°C na quinta-feira.

Uma frente fria vai provocar fortes chuvas em Santa Catarina e no Paraná ao longo da semana. Já o Rio Grande do Sul deve ter pancadas mais intensas no fim de semana, com chance de raios e rajadas de vento. de 26°C nesta terça, Curitiba deve ter máxima de 20°C na sexta.