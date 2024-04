Jatinho vai parar na grama ao pousar e passar reto ao final da pista no RS

Aeroin

Um jatinho Learjet da gigante farmacêutica Cimed saiu da pista nesta tarde ao pousar num aeroporto do interior gaúcho.

A aeronave de matrícula PP-DYB (em referência às letras do sobrenome do dono da empresa, João Adibe Marques) é um Learjet 75 fabricado em 2018. É um dos dois aviões da farmacêutica, junto do Bombardier Global 6000 de matrícula PR-DYB.

Jatinho da farmacêutica Cimed após passar direto no final da pista após o pouso no aeroporto de Erechim, no interior do Rio Grande do Sul - Aeroin

Ambas as aeronaves são conhecidas pela distintiva pintura na parte traseira, formada por vários triângulos nas cores preta, amarela e cinza.

O Learjet decolou às 13h35 de Chapecó, em Santa Catarina, e fez um rápido voo de 13 minutos até Erechim, pousando no aeroporto da cidade gaúcha sob condição de pista molhada. Por algum motivo ainda não informado, o jatinho não conseguiu parar e ultrapassou o final da pista (a chamada Excursão de Pista), parando numa área de pasto.

Os ocupantes do avião saíram por meios próprios de dentro da aeronave e não ficaram feridos. A Cimed informou, em nota oficial, que todos estão bem e em segurança, sem dar outros detalhes sobre o assunto.

Pouso sem uso de reverso

Imagens gravadas ontem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na grande Curitiba (PR), mostram que o Learjet pousou com um dos reversores não operante, como mostra o vídeo a seguir, do canal Plane Spotter HD Curitiba, que mantém uma câmera 24 horas no principal aeroporto paranaense.

Esta situação de pouso sem reversor no lado esquerdo se repetiu hoje no pouso em Erechim, como mostram as imagens do vídeo abaixo. Também chama atenção a direção da biruta (indicador de vento) no sentido do pouso, sendo que o comum é sempre pousar no sentido contrário do vento.

Vale lembrar que o reverso não é usado para cálculo de distância de pouso, sendo apenas um dispositivo auxiliar na frenagem da aeronave.