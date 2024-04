Moradores são evacuados de prédio em MG após tremor

Rio de Janeiro e São Paulo

Moradores de um edifício de 16 pavimentos em Montes Claros (MG), a 429 km de Belo Horizonte, precisaram ser evacuados na tarde desta segunda-feira (8) após ouvirem estrondos e sentirem um tremor no prédio. Duas casas vizinhas também foram esvaziadas.

A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Não houve feridos e o prédio foi temporariamente interditado.

O Corpo de Bombeiros afirmou, em um primeiro momento, que o prédio apresenta mais de um pilar comprometido. Um deles está com a ferragem exposta e tem sinais de rompimento de algumas barras.

Danos em prédio de 16 andares em Montes Claros, na região norte de Minas Gerais - Reprodução/redes sociais

A corporação disse ainda que agentes esvaziaram a caixa d'água e a reserva técnica de incêndio do prédio, a fim de diminuir o peso do imóvel. A capacidade é de 50.000 litros de água.

"Foi realizado o isolamento de 360º referente a altura da edificação na região de entorno do prédio. Interrompendo inclusive o trânsito de veículos em importante avenida da região", afirmou o Corpo de Bombeiros, em nota.

Vizinhos do edifício Roma, considerado de alto padrão, registraram em vídeos os estragos no local e os estalos que assustaram os moradores. Um dos estrondos ocorreu enquanto o chefe da Defesa Civil, Anderson Chaves, dava entrevista nas proximidades do imóvel.

Fachada do edifício Roma, em Montes Claros - Reprodução/redes sociais

Segundo a Turano Construtora, responsável pelo prédio, ocorreu uma queda de placas de porcelanato no quarto piso e a retirada dos moradores foi uma medida necessária como primeiro procedimento de segurança.

A empresa informou também que é realizada uma averiguação completa no prédio, com a participação de técnicos e engenheiro responsável pelos cálculos. Ainda de acordo com a Turano, não há risco de abalo estrutural.

"A certeza que se pode ser é que tudo será conduzido de forma eficiente e transparente", diz nota da construtora. Os moradores foram alojados em um hotel.

O prédio, inaugurado em 2022, tem apartamentos de 188 a 371 m², com suítes e de três a quatro vagas para veículos, além de varanda gourmet e área comum com piscinas adultos e infantil, brinquedoteca, academia, cinema e salão de festas.

A construtora é responsável por outros edifícios com o mesmo estilo em Montes Claros.