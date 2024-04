Tiroteio deixa estudante universitário morto e 2 crianças baleadas no RJ

Rio de Janeiro

Um tiroteio matou um estudante universitário e deixou outras três pessoas feridas —incluindo duas crianças— na tarde desta segunda-feira (8) no centro de Seropédica, na Baixada Fluminense, a 71 km do Rio de Janeiro.

Moradores afirmam que o confronto na região conhecida como Km 49 foi entre milicianos.

PM do Rio de Janeiro apreendeu pistola, fuzil e munição durante confronto que deixou mortos em Seropédica (RJ) - Divulgação/PMERJ

O estudante foi identificado pela UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) como Bernardo Paraíso, 24, aluno do curso de ciências biológicas. Segundo relatos de colegas nas redes sociais, ele voltava do supermercado no momento em que foi atingido. A universidade cancelou as aulas noturnas desta segunda.

Duas crianças também foram baleadas e socorridas para o hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias.

De acordo com a Polícia Militar, PMs do 24° BPM (Queimados) e agentes do programa Segurança Presente foram chamados para um confronto no centro de Seropédica, e ao chegarem, encontraram as duas crianças baleadas e um homem morto. Ao lado do corpo do estudante havia uma granada ainda com pino.

Policial apresenta fuzil e carregadores apreendidos com homem preso durante confronto em Seropédica (RJ) - Divulgação/PMERJ

Os policiais ainda prenderam dois homens, sendo que um deles estava ferido. Com este, a PM afirma ter apreendido duas armas de fogo, entre elas um fuzil.

A UFRRJ publicou nota em que pede para que membros da comunidade acadêmica se atentem "para as últimas notícias sobre ocorrências de tiroteio, que culminaram, até o momento, no registro de, pelo menos, um óbito".

Boa parte dos alunos da UFRRJ mora em apartamentos e repúblicas em Seropédica, cidade onde fica o principal campus da instituição.