Mulher morre durante confronto entre PM e suspeitos em São Gonçalo (RJ)

Rio de Janeiro

Uma mulher morreu após ser atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta (19). Rosimely Ximenes de Mesquita Martins, 55, chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu.

O caso é investigado pela DHNSGI (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí) e pela Corregedoria Geral da PM.

Rosemely Ximenes morreu vítima de bala perdida, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro - @rosemelyxavier no instagram

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes do Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidão) realizavam patrulhamento quando foram atacados ao tentarem realizar uma abordagem a uma moto no bairro Jockey.

"Houve confronto. Posteriormente, os policiais da unidade foram informados por equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) que uma mulher com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres. As câmeras corporais utilizadas pelos policiais foram recolhidas e as imagens estão sendo analisadas", acrescentou a corporação.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o caso. O enterro ocorreu na tarde deste sábado (20), no Cemitério Memorial Parque de Nycteroy, no Laranjal, em São Gonçalo.