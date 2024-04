Polícia prende mais três suspeitos de participação em desaparecimento de PM na Baixada Santista

São Paulo

A polícia prendeu mais três suspeitos de participação no sumiço do soldado da PM Luca Angerami, 21, que desapareceu na madrugada do último domingo na Baixada Santista, no litoral de São Paulo.

Os três, com idades entre 19 e 42 anos, foram presos em Guarujá na sexta-feira (19) por policiais militares que cumpriam mandados de prisão temporária.

Outra ação, também parte da investigação da Polícia Civil sobre o desaparecimento de Angerami, terminou com um veículo apreendido. O condutor não foi preso, mas é investigado no caso.

Viaturas da Polícia Militar durante patrulhamento na Operação Escudo na Baixada Santista - Danilo Verpa - 31.jul.23/Folhapress

As ocorrências foram registradas no Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Santos e na Delegacia de Guarujá.

Policiais civis e militares buscam pelo paradeiro do policial. Uma câmera de segurança registrou o soldado em uma adega antes do desaparecimento. O veículo de Angerami, um Toyota Corolla, foi localizado abandonado na rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Guarujá ainda no domingo.

O celular usado pelo soldado foi rastreado e a sua localização apontava para uma comunidade na mesma cidade. Em um segundo momento, o mesmo aparelho teria demonstrado sinal em um morro em Santos.

Um homem foi detido por policiais militares após confessar de forma informal envolvimento no desaparecimento. Durante os questionamentos, ele teria respondido que fumava maconha no local e de "livre e espontânea confessou que teria participado do homicídio do policial", conforme relato de um cabo à Polícia Civil. No entanto, em depoimento posterior em uma delegacia, preferiu se manter em silêncio.

Angerami mora no litoral paulista, mas trabalha no 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, com sede no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Ele faz parte de uma família de policiais.

O desaparecimento do soldado da PM motivou a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) a retomar a Operação Escudo na região. A ação ocorre como resposta a ataques praticados contra policiais militares. Mais 250 policiais foram enviados à região para as buscas e reforço no policiamento.

A retomada da ação foi anunciada pelo porta-voz da PM, Emerson Massera, durante entrevista à TV Band.

"A Operação Escudo já foi retomada com todo rigor. A tendência é que ela seja ainda mais reforçada. Nós não descansaremos enquanto os responsáveis por esse crime sejam identificados e respondam efetivamente por ele", disse Massera.