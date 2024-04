Passarela que liga parque Villa-Lobos à ciclovia do rio Pinheiros é inaugurada em São Paulo

São Paulo

Uma passarela metálica de 200 metros ligando o parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, à ciclovia do rio Pinheiros foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (12). A estrutura passa sobre a avenida das Nações Unidas.

O projeto foi financiado pela ViaMobilidade, concessionária responsável, entre outras, pela linha 9-esmeralda do trem, com parada a poucos metros do parque. Ao assumir o ramal, a empresa prometeu R$ 3,8 bilhões de investimento na estrutura e em seu entorno.

Antes, os ciclistas partindo do parque Villa-Lobos —local conhecido pela prática do esporte— deviam fazer um longo desvio para chegar à ciclovia. Eram cerca de 6 km, passando por vias com grande movimento de veículos.

Dezenas de pessoas compareceram à inauguração para testar a novidade. Sobre sua bicicleta, a professora Fernanda Góes, 40, comemorou muito. "É mais um passo para uma cidade mais atlética, mais ativa. Torço para muita gente aproveitar isso", disse.

Com ela estava seu marido, Guilherme Melo, 35. Ele contou que pedala na região há dez anos e relatou ter sofrido com a falta de um acesso fácil à ciclovia. "Era tão perto, só cruzar a avenida, mas tão longe ao mesmo tempo. Eu preferia até pedalar na rua."

A passarela era uma reivindicação de ciclistas desde 2011, quando a ciclovia do rio Pinheiros foi inaugurada. Eles alegavam haver poucos acessos disponíveis ao longo dos 21,5 km da faixa —até hoje eram nove entradas.

Na zona oeste da na cidade há dois acessos no trecho entre as pontes do Jaguaré e Estaiada e uma pela ponte Cidade Universitária, ao lado da USP (Universidade de São Paulo). Já na zona sul há uma entrada pelo parque do Povo e outras cinco entre a estação Granja Julieta, também da linha 9-esmeralda, e a avenida Miguel Yunes.