PM afasta policiais que borrifaram spray de pimenta em rosto de homem negro imobilizado

São Paulo

O comando da Polícia Militar afastou dois soldados que lançaram spray de pimenta no rosto de um homem negro durante uma abordagem na zona norte de São Paulo.

A cena foi registrada em vídeo por um familiar da vítima. A data da ocorrência não é informada.

Nas imagens é possível ver quando um policial militar aperta o pescoço do homem e o pressiona contra o portão de uma residência.

Mesmo com o abordado sem reação, com os braços cruzados, um dos PMs borrifa o spray a curta distância no rosto do homem.

Ambos os policiais usavam câmeras no momento da ação. Um dos agentes públicos chega a confirmar que seu equipamento está em funcionamento.

Policiais militares afastados usavam câmeras no momento da abordagem - Rubens Cavallari - 15.fev.24/Folhapress

Questionado sobre os policiais militares afastados e sobre uma sequência de casos de violência policial que ocorreram nos últimos meses, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que falhas de procedimento serão severamente punidas.



Tarcísio elogiou o trabalho da PM e disse que o estado tem apresentado melhora em diversos indicadores criminais. Ele afirmou, no entanto, que policiais militares precisam internalizar que "não há respaldo para falta de disciplina, para abordagem inadequada, para erro de procedimento".



"Nós não vamos tolerar nenhum tipo de desvio. O que não pode deixar é que casos isolados contaminem uma grande corporação, que trabalha com excelência, que tem uma boa formação, que tem uma tradição", disse o governador. "A gente está indo na direção correta. E há problemas, tem desvios aqui e ali e nós punir esses desvios para que eles não aconteçam."

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) declarou que a conduta dos policiais contraria os protocolos operacionais da PM, que instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos. "A instituição não compactua com desvios de conduta ou excessos de seus agentes", acrescentou.