Polícia apura se motorista de aplicativo foi raptado por traficantes no RJ

Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento do motorista de aplicativo Ewerton Brazde Souza, 29, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Nas redes sociais, familiares relatam que a última localização do condutor aponta que ele estava na tarde de sábado (27) na comunidade Barro Vermelho, no mesmo município.

Ewerton Braz está desaparecido após realizar viagem de aplicativo em favela da baixada no RJ - Divulgação



Em nota, a Polícia Civil afirma que o caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias) e encaminhado ao setor que investiga desaparecimentos da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Procurado, o delegado Mauro Cesar Junior afirmou que as investigações estão em andamento e sem novidades. Os agentes investigam se traficantes teriam raptado o motorista. O motivo para que isso acontecesse não foi divulgado.

A polícia também investiga o desaparecimento de outro motorista de aplicativo no bairro Brás de Pina, no Complexo de Israel, na zona norte do Rio.

Segundo testemunhas, Leonardo Correia dos Santos levava um passageiro em sua motocicleta até a rua Ourique, um dos acessos à comunidade Cinco Bocas, no sábado (13), mas não retornou.

Os desaparecimentos na região estão sendo acompanhados pela CDDHC (Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Em nota divulgada por ocasião do desaparecimento de Santos, a comissão afirmou que "vê com preocupação o crescente número de desaparecidos e execuções na região. A comissão reitera a posição de defesa e acolhimento às famílias destes desaparecidos e seguirá acompanhando, junto às entidades policiais, as investigações dos dois casos, cobrando esclarecimentos prontos e efetivos".