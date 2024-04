PM do Rio terá apoio de drones do GSI para monitorar show de Madonna

Rio de Janeiro

Dois drones do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) darão apoio à segurança para o show gratuito da cantora Madonna, no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Outros dois drones de reconhecimento facial da polícia vão sobrevoar o bairro. A Polícia Militar, a prefeitura e o governo do estado divulgaram nesta quinta-feira (25) o esquema de segurança e infraestrutura montado para o evento, em plano batizado de 'Operação Madonna'.

"É um grande investimento em tecnologia que estamos fazendo juntos para que o show seja um sucesso", afirmou o coronel Marco Andrade, porta-voz da PM.

Palco montado na praia de Copacabana, no Rio, para o show de Madonna no dia 4 de maio - Pilar Olivares/Reuters

O esquema de segurança será semelhante ao do Réveillon em Copacabana. A PM fará o patrulhamento ostensivo com 3.200 policiais, 64 viaturas e 65 torres de observação espalhadas pelo bairro. A corporação vai instalar ainda um CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) na praça do Lido, próximo ao palco.

"Todas as imagens geradas por prefeitura, Polícia Militar e as imagens produzidas pelos drones vão convergir para o CICC. Nesse centro vai funcionar o sistema de reconhecimento facial. Isso vai agilizar a possibilidade de identificar foragidos da Justiça que estejam circulando pelo bairro nesse dia", afirmou o porta-voz da PM.

O acesso a Copacabana será fechado para carros no fim da tarde do dia 4, um sábado. A partir das 19h30, nem mesmo ônibus e táxis poderão circular pelas ruas do bairro. Os ônibus municipais ficarão estacionados na enseada de Botafogo, e o principal meio de transporte para chegar ao show será o metrô —Copacabana tem três estações, Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

A PM vai montar 18 pontos de bloqueio e 18 pontos de revista com equipamentos de reconhecimento facial nas ruas transversais à praia. O objetivo do trabalho de revista é impedir a entrada de objetos perfurocortantes, como facas, tesouras, estiletes e garrafas de vidro. Detectores de metal também serão usados nas saídas das estações de metrô.

O esquema da PM foi reforçado para não repetir os problemas de agosto do ano passado, quando um show do DJ Alok para comemorar o centenário do hotel Copacabana Palace foi marcado por ocorrências de furtos e roubos.

À época, a PM disse ter conduzido cerca de 500 pessoas a delegacias durante e após o show. Houve furtos na orla e em bairros vizinhos como Botafogo e Laranjeiras. Mais de 150 objetos perfurocortantes foram apreendidos.