Adolescente italiano deve se tornar primeiro santo millennial

The New York Times

O papa Francisco abriu caminho para um adolescente italiano se tornar o primeiro santo da geração millennial ao atribuir um segundo milagre a ele, de acordo com um anúncio do Vaticano nesta quinta-feira (24).

O adolescente, Carlo Acutis, é frequentemente chamado de padroeiro da internet entre os católicos romanos por causa de suas habilidades com computadores, que ele usava para compartilhar sua fé. Ele morreu de leucemia em 2006, quando tinha 15 anos.

Tapeçaria com retrato de Carlo Acutis pendurada na Basílica de São Francisco de Assis durante a cerimônia de beatificação - Reprodução/Vaticano

Carlo nasceu em Londres, de pais italianos, e mudou-se com sua família para Milão quando era criança. Sua paixão pelo catolicismo floresceu cedo, de acordo com uma entrevista que sua mãe, Antonia Acutis, deu ao jornal The New York Times em 2020.

Ainda de acordo com ela, aos 7 anos, o jovem começou a frequentar missas diárias, o que a inspirou a voltar para a igreja.

A mãe relata que Carlo encontrou maneiras de ajudar pessoas vulneráveis e que ele doou dinheiro para moradores de rua. Nos meses antes de sua morte, Carlo usou suas habilidades digitais autodidatas para criar um site que arquivava milagres. Ele também gostava de jogar futebol e videogames.

Depois que ele morreu, Acutis disse ao New York Times que pessoas de todo o mundo lhe contaram sobre milagres médicos, incluindo curas para infertilidade e câncer, que aconteceram depois que oraram a seu filho.

"Carlo foi a resposta de luz ao lado escuro da web", afirmou sua mãe que disse também que alguns admiradores o chamavam de "influenciador de Deus".

A vida de Carlo "pode ser usada para mostrar como a internet pode ser usada para o bem, para espalhar coisas boas", acrescentou Acutis.

A jornada de Carlo para a canonização começou em 2020, depois que a Diocese de Assis, onde sua família tinha propriedades, pediu ao Vaticano que o reconhecesse como santo.

Em fevereiro de 2020, o papa Francisco atribuiu a cura de um menino com um pâncreas malformado a Carlo depois que a criança entrou em contato com uma de suas camisetas. Ele foi o primeiro millennial a ser "beatificado", ou abençoado pela igreja, outro passo no caminho para a santidade.

O passo final é para o papa aprovar um segundo milagre.

De acordo com o Vaticano, o segundo milagre envolveu a recuperação de uma estudante universitária da Costa Rica que sofreu um grave traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença.

A mulher precisava de uma cirurgia cerebral importante, e os médicos alertaram que as taxas de sobrevivência eram baixas. A mãe da mulher viajou para Assis para orar por sua filha no túmulo de Carlo no Santuário da Renúncia e pedir a intercessão dele.

A jovem rapidamente começou a mostrar sinais de melhora em sua respiração, mobilidade e fala, diz o Vaticano. Dez dias após a mãe da mulher visitar o túmulo de Carlo, uma tomografia computadorizada mostrou que a hemorragia no cérebro da mulher havia desaparecido, e ela foi posteriormente transferida para uma clínica de reabilitação.

O papa disse na quinta-feira que convocaria uma reunião de cardeais para considerar a santidade de Carlo. O Vaticano não anunciou uma data para a cerimônia formal de canonização.

O caminho de Carlo para se tornar o primeiro santo da geração millennial é um marco, disse Kathleen Sprows Cummings, professora de história na Universidade Notre Dame (nos EUA) e autora do livro "A Saint of Our Own: How the Quest for a Holy Hero Helped Catholics Become American" ("Um Santo dos Nossos: Como a Busca por um Santo Herói Ajudou Católicos a se Tornarem Americanos").

Carlo usou a internet e suas habilidades com computadores para espalhar sua fé, ofereceu à Igreja Católica a oportunidade de mostrar um lado mais positivo das redes sociais, afirmou ela que também acredita que tornar Carlo um santo também pode ajudar a igreja a se conectar com os jovens católicos, muitos dos quais se tornaram cada vez mais desengajados.

"Este é um exemplo de uma pessoa como eles, que esperançosamente pode trazê-los de volta para a igreja", afirma a professora Cummings.