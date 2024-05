Colisão entre carro e caminhão do Exército mata 3 e fere 2 no RS

Porto Alegre

Uma colisão entre um caminhão do Exército e um carro na noite desta quarta-feira (8) deixou três mortos e dois feridos no município de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre.

O acidente ocorreu no km 4 Sul da BR-448, uma das rodovias de acesso à capital gaúcha para quem vem da Serra e região dos Vales. Com a batida, o carro foi parar sob a dianteira do veículo do Exército. Três homens que estavam no carro morreram na hora.

Os feridos, ambos em estado grave, foram encaminhados para o hospital São Camilo em Esteio. Não há informações sobre nomes e idades das vítimas.

Em nota, o Exército afirmou que as causas do acidente estão sendo apuradas. Nenhum militar ficou ferido.

Caminhão do Exército se choca contra carro e deixa três mortos em Esteio (RS) - Reprodução/CNN Brasil

A pista foi interditada temporariamente para perícia pela Polícia Rodoviária Federal, mas o caminho foi liberado na mesma noite.

Após os alagamentos na região metropolitana interromperem o trânsito na BR-448, o fluxo na rodovia foi retomado na terça (7). Até a manhã desta quinta (9), o Rio Grande do Sul registrava 81 trechos com bloqueios totais ou parciais em 47 rodovias estaduais.

Há registros de desmoronamentos de estradas, pontes destruídas por enxurradas e municípios isolados por acesso terrestre. De acordo com o Ministério dos Transportes, a estimativa é que a reconstrução da malha rodoviária gaúcha custe R$ 1 bilhão.

Também na terça, o governo do RS disponibilizou um mapa interativo que mostra a situação da rede rodoviária, atualizado com dados do DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) e da PRF.

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde 29 de abril causam o pior desastre ambiental da história do estado, devastando cidades. Mais de cem pessoas morreram na tragédia e cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas.