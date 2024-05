Com risco de alagamento, Prefeitura de Rio Grande transfere pacientes de hospitais

São Paulo

Devido o aumento do nível da Lagoa dos Patos e enchentes nas áreas centrais da cidade de Rio Grande (RS), a prefeitura iniciou nesta sexta-feira (17) a transferência de pacientes internados nos hospitais da Santa Casa e HU/FURGS.

A remoção começou por pacientes que estão internados em UTI (Unidades de Terapia Intensiva). Em seguida, as transferências vão ser para os pacientes de alta dependência e, posteriormente, os que possuem maior autonomia. Eles vão ser realocados para hospitais da região sul da cidade, menos afetada pelas cheias.

Rua alagada em frente ao Hospital Santa Casa - Prefeitura de Rio Grande

Com a diminuição do lago Guaíba, a água passou a fluir em direção à lagoa dos Patos, que se encontra na região sul do Rio Grande do Sul, atingindo cidades como Pelotas, Rio Grande e São José do Norte, causando alagamentos e enchentes.

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já causaram a morte de mais de 150 pessoas e afetaram cerca de 2,1 milhões no estado.

O município de Rio Grande —que tem 211,9 mil habitantes— já conta com 750 moradores nos dez abrigos em funcionamento. Segundo a prefeitura, há outros nove locais em preparação para receber desalojados e desabrigados.

Na manhã desta sexta, o nível da lagoa dos Patos estava em 2,44 m —54 cm acima no nível de alagamento— na região do Cais. O Centro Histórico da cidade foi afetado pelos alagamentos. A rede municipal de ensino suspendeu as aulas até o dia 29 de maio. Além disso, o transporte coletivo da cidade também foi afetado.

O acesso às ilhas deixou de ser feito pela via terrestre. A prefeitura está promovendo entrega de cestas básicas para moradores de regiões mais afetadas.