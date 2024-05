Cratera se abre em condomínio próximo à obra da linha 6-laranja do metrô em SP

São Paulo

Uma cratera se abriu por volta das 8h desta segunda-feira (20) em um condomínio na avenida Ministro Petrônio Portela, próximo à obra da linha 6-laranja do metrô de São Paulo, na Freguesia do Ó, zona norte da capital.

O buraco atingiu parte de uma quadra de esportes do condomínio. A avenida foi bloqueada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Cratera de abriu em condomínio na avenida Ministro Petrônio Portela, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo - Reprodução/TV Globo

Segundo Linha Uni, concessionária responsável pelas obras da linha 6-laranja, houve uma intercorrência no solo e a área já era monitorada.

"O local já estava isolado como medida preventiva e a região já era monitorada devido a esta condição atípica do solo e sua interface com as escavações do túnel com a tuneladora Norte", afirmou.

"As equipes técnicas do projeto e da concessionária Linha Uni já se encontram no local e neste momento não há indicativo de riscos às edificações no entorno", acrescentou.