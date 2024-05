'É óbvio que preocupa', diz Tarcísio sobre alta de mortos pela PM em SP

Santos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comentou o aumento de 138% nas mortes por policiais militares em serviço no primeiro trimestre no esrado. O foi considerado alarmante pelo ouvidor da PM, Cláudio Aparecido da Silva.

"É óbvio que preocupa a gente", disse Tarcísio em resposta à Folha em evento de anúncio de obras urbanas, na tarde desta quinta-feira (2), na Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo.

"A gente não quer morte por intervenção policial. Bom seria se não tivesse nenhuma. O que acontece é que não pode haver também o confronto", afirmou.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com o prefeito de Santos, Rogério Santos, do mesmo partido, durante evento na cidade litorânea nesta quinta (2) - Patricia Cruz/Divulgação/Gov.SP

Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública) divulgados em 29 de abril, foram 179 casos nos primeiros três meses de 2024 contra 75 em igual período de 2023 –maior proporção de mortes em ações da PM no estado desde 2020.

O aumento ocorreu em meio à Operação Verão realizada pela PM no litoral paulista —com 56 mortes de dezembro de 2023 a 1º de abril de 2024.

Sobre críticas de entidades de direitos humanos à ONU sobre a atuação policial o governador chegou a dizer "não tô nem aí" em 8 de março. "O pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí", afirmou, na ocasião.

"Não vamos tolerar desvios de conduta", declarou em Santos nesta quinta. "Toda vez que é registrado um excesso, isso é registrado e esses profissionais estão sendo severamente punidos. A gente tem uma polícia extremamente profissional e não vai permitir que a conduta dos poucos maus policiais interfira na imagem da instituição como um todo."

Tarcísio reiterou, contudo, que "a polícia tem o respaldo do governo para combater a agressão injusta, indevida". "A gente não quer o confronto, mas, se o confronto vai acontecer, a polícia naturalmente está autorizada a usar a força, como não poderia deixar de ser."

Governo anuncia moradias e escolas técnicas

Ao lado do prefeito Rogério Santos (Republicanos), Tarcísio anunciou a construção de 60 moradias com urbanização no Dique da Vila Gilda, na zona noroeste da cidade, uma das maiores favelas sobre palafitas do país. O Parque Palafitas, como é chamado pela prefeitura, proporcionará infraestrutura às famílias que já residem no local.

Também foi feito o anúncio da modernização do tráfego no entorno do viaduto Dr. Paulo Bonavides, no bairro Alemoa. O investimento nas obras viárias e de moradia soma R$ 41 milhões.

A zona noroeste de Santos também vai receber unidades da Etec (Escola Técnica Estadual) e Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado). Os custos estão em fase de definição, mas podem ficar na ordem de R$ 40 milhões, segundo Tarcísio.

O governador estima que as aulas para 1.200 novos alunos possam começar em 2027. As obras tiveram assinatura conjunta pelo governador e pelo prefeito para formalizar convênios.