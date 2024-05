Parte de tenda desaba e deixa dois feridos na Agrishow

Ribeirão Preto

Um acidente envolvendo um helicóptero particular e uma das tendas existentes na Agrishow, em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira (2).

A suspeita é de que a estrutura da tenda tenha desabado parcialmente devido à força do vento provocado pelas pás de um helicóptero que sobrevoava o local.

A tenda é utilizada como ponto para armazenamento e distribuição de água para a Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), principal evento do agro do país e que ocorre até esta sexta-feira (3) na cidade paulista, e fica ao lado da área de pousos e decolagens de helicópteros.

Vista aérea das tendas da feira Agrishow em Ribeirão Preto - Divulgação

O local foi isolado e alguns estandes próximos ficaram sem energia elétrica, segundo funcionários dos locais. Na tenda, garrafões de 20 litros de água ficaram espalhados pelo chão.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas por uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Móvel e por uma ambulância da organização para unidades de saúde de Ribeirão Preto.

"As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e foram transferidas aos hospitais da região. A organização informa que está apurando as causas do acidente, bem como prestando assistência aos envolvidos", diz trecho de comunicado da Agrishow.

A Agrishow foi aberta ao público na segunda-feira (29), com 800 marcas e previsão de receber cerca de 195 mil visitantes até sexta. A previsão da organização é que os negócios totais se equiparem aos registrados no ano passado (R$ 13,7 bilhões, atualizado pela inflação).