Em João Pessoa, chuva desta terça (28) representa mais da metade do esperado para todo o mês

Curitiba

O volume de chuva que caiu em João Pessoa nesta terça-feira (28) representa mais da metade do que era esperado para todo o mês de maio, de acordo com a Aesa (Agência Executiva de Gestão das Águas), ligada ao governo da Paraíba.

A chuva começou na madrugada, e o maior volume caiu ao longo da manhã, até o meio-dia, deixando pontos alagados, semáforos desligados, congestionamentos e galhos de árvores caídos pelas vias.

O rio Jaguaribe também transbordou no trecho da rua Deputado José Tavares. Segundo a prefeitura, além do alto volume de água, o lixo no local atrapalhou os dispositivos de drenagem.

Alagamento na avenida Pedro 2º, em João Pessoa, nesta segunda (27) - Portal Correio

A prefeitura afirma que não há feridos e que, apesar da intensidade da chuva, a Defesa Civil municipal não registrou ocorrências graves.

De acordo com a meteorologista Marle Bandeira, da Aesa, foram 170 mm de chuva até as 18h desta terça. Isso representa mais da metade do volume de chuvas registrado no mês inteiro na cidade, 274,2 mm. A média histórica para o mês de maio é 282 mm.

João Pessoa foi a cidade onde mais choveu na Paraíba nas últimas 24 horas.

"Essas chuvas que ocorreram principalmente na faixa litorânea do estado estiveram associadas ao deslocamento de aglomerados intensos de chuvas vindos do oceano Atlântico em direção à costa leste, principalmente dos estados da Paraíba e de Pernambuco, ocasionando chuvas de moderada a forte, trazidas pelos ventos em baixos níveis", disse Bandeira.

Alagamento em João Pessoa nesta terça (28) - Divulgação/Prefeitura de João Pessoa

Ainda de acordo com a meteorologista, chuvas pontuais ainda podem ocorrer nos próximos dias na região.

A Prefeitura de João Pessoa diz que permanece sob alerta laranja (perigo de chuva), válido até as 10h desta quarta-feira (29). Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), podem ocorrer chuvas de 30 mm a 60 mm por hora ou 50 mm a 100 mm no dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil estão monitorando as áreas de risco, ainda de acordo com a gestão municipal.