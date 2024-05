Fãs de Madonna movimentam terminal Tietê, em SP, que tem mais de 200 ônibus extras para o Rio

São Paulo

Em família, com amigos ou sozinhos, os fãs de Madonna estiveram em peso no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo, nesta sexta-feira (3), véspera do show gratuito da cantora na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo números divulgados pela Socicam, empresa que administra o terminal, até o início da tarde já tinham sido disponibilizados 207 ônibus extras para atender ao aumento da demanda de viagens para o Rio entre esta sexta e a manhã de sábado (4).

A aposentada Miriam Dias, 60, foi uma das passageiras que embarcou da capital paulista para ir ao show. Acompanhada dos três filhos, ela contou que a aventura tem uma ligação especial com a história da família.

Felipe Luz prestes a embarcar na rodoviária do Tietê, em São Paulo, para o Rio, onde vai assistir ao show de Madonna em Copacabana, neste sábado (4) - Danilo Verpa/Folhapress

"Quem iniciou tudo isso não está mais aqui fisicamente, que é meu marido e pai deles. Ele era alucinado pela Madonna", disse. "Ele não está aqui, mas com certeza colaborou para que isso acontecesse", acrescentou a enfermeira Mariana Dias, 34, filha do casal.

Com tudo organizado desde a confirmação do show, eles disseram esperar ouvir de perto grandes sucessos, como o hit ‘’Don’t Cry For Me Argentina", preferido da matriarca. "Gosto muito daquela fase de 1985, 86 da Madonna", complementa o professor de história Pedro Figueiredo, 38, também filho de Miriam.

A jovem Isadora Brant, 16, outra fã da cantora, também decidiu curtir o show com a família e convenceu o pai a acompanhá-la.

"Ela não falou de primeira, só disse que tinha um show de graça para irmos juntos. Eu aceitei, e depois ela disse que era da Madonna no Rio de Janeiro", contou o pai, o empresário Gustavo Soares, 50.

Mesmo quem já viu Madonna de perto outras vezes não quis perder esta nova oportunidade. É o caso do analista Felipe Luz, 32, que disse já ter visto dois shows da cantora em São Paulo.

"Assim que o show foi confirmado, já comprei tudo. Acho que vai ser algo diferente de tudo que ela já fez", afirmou Luz, que já usava uma camiseta da cantora na véspera do show.

Ele, que vai encontrar no Rio outros amigos para assistir ao espetáculo, diz que um dos momentos mais esperados é o início. "A abertura com ‘Nothing Really Matters’, que é minha preferida, é muito especial."

Quem deseja sair de São Paulo de ônibus para ver o show ainda encontra algumas opções. A viagem é estimada em cerca de seis horas. Oito empresas de ônibus fazem o trajeto partindo do terminal Tietê.