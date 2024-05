Feriado de Corpus Christi em SP tem rodízio suspenso e alterações no transporte

São Paulo

No feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30), o rodízio de veículos e demais restrições de circulação não vigoram em São Paulo. Na sexta (31), o rodízio estará suspenso para carros, mas rodízio de caminhões e zona máxima de restrição a fretados, por exemplo, serão mantidas.

Unidades de saúde como as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e AMAs/UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Integradas funcionarão normalmente, inclusive para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação.

Centro de São Paulo - Eduardo Knapp - 25.abr.2024/Folhapress

A prefeitura manterá os parques abertos, com algumas alterações no domingo (2) em razão da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Os parques Trianon e Mário Covas, localizados na avenida Paulista, não abrirão no domingo, e o parque Augusta terá seu horário de fechamento antecipado para as 16h. Os demais estarão abertos durante todo o feriadão. Os endereços podem ser consultados aqui.

Os parques administrados pela Secretaria de Meio Ambiente do estado também funcionarão. A lista pode ser consultada no site do governo.

ÔNIBUS

No feriado desta quinta, a frota do sistema de transporte público municipal será de cerca de 6.609 ônibus em circulação. Na sexta, o serviço será feito por 11.635 veículos.

METRÔ, CPTM E EMTU

Entre esta quinta e domingo, empresas ligadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão alteração na circulação devido ao feriado e à Marcha para Jesus, nesta quinta, e à Parada do Orgulho LGBTQIA+ no domingo.

As linhas da CPTM terão operação diferenciada para atender aos passageiros. Nesta quinta, o intervalo médio entre os trens será o mesmo de domingos e feriados. Na sexta, o intervalo será de dia útil. No sábado e no domingo, o intervalo seguirá o que é aplicado aos fins de semana.

O Metrô afirma que vai dispor de trens reservas para atender às linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata em caso de aumento de demanda.

Nesta quinta, devido à Marcha para Jesus, 21 linhas da EMTU que ligam São Paulo (terminais Armênia Sul e Tietê) a Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, São Bernardo do Campo, Barueri e Osasco terão sua operação alterada. As linhas alteradas podem ser consultadas no site da companhia.

Na sexta, 257 linhas intermunicipais das regiões de Osasco, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Corredor ABD e Baixada Santista vão operar com horário especial, de acordo com a demanda observada regionalmente.

No fim de semana, os serviços metropolitanos gerenciados pela EMTU terão intervalos de partidas normais para esses dias da semana.

O QUE ABRE E O QUE FECHA EM SÃO PAULO