São Paulo tem a madrugada mais fria do ano com 11°C

São Paulo

A cidade de São Paulo registrou a temperatura mais baixa do ano na madrugada desta quarta-feira (29), com 11°C, por volta das 4h.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura foi registrada pelos termômetros da estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, zona norte da capital.

Às 7h, a estação automática do Inmet no Mirante de Santana, marcou os mesmos 11°C. O dado será atualizado às 21h com a medição derradeira manual.

A menor temperatura do ano havia sido registrada em 19 de abril, quando os termômetros alcançaram 14,2°C.

Pessoas se protegem do frio na av. Paulista - Zanone Fraissat - 28.set.2023/Folhapress

Para esta quarta, o sol deverá voltar a predominar e ajuda a amenizar a sensação de frio em parte do dia, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo. "Entretanto a atuação da massa de ar polar mantém as temperaturas baixas", afirma o órgão municipal.

A previsão do tempo aponta que o feriado prolongado de Corpus Christi será frio na capital paulista ao menos até sábado (1º), quando a variação da temperatura pode variar entre 12ºC e 23ºC. Não deve chover nos próximos dias.

"Estamos sob uma massa de ar frio que se desloca de oeste para leste e lentamente e está perdendo suas características. A partir do dia 30 [quinta], as temperaturas começam a subir gradativamente", afirma o meteorologista Ernesto Alvin Grammelsbacher, do Inmet.

Por causa da queda da temperatura, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social iniciou na segunda-feira (27) a Operação Baixas Temperaturas, acionada sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 13°C ou menos.

Ao todo, são dez tendas serão montadas em pontos estratégicos das cinco regiões da cidade para atendimento à população em situação de rua ou vulnerabilidade.

As tendas funcionam das 18h à meia-noite, com distribuição de alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) diz que também serão distribuídos cobertores e feitos encaminhamentos a serviços de acolhimento da rede socioassistencial.