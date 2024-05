Folha faz parceria com Espaço do Povo, jornal da periferia de São Paulo

São Paulo

A Folha inicia nesta semana uma parceria com o jornal Espaço do Povo, de São Paulo, para produção e publicação de reportagens. Com 15 anos de existência, o veículo independente se dedica a retratar as histórias das favelas paulistanas a partir do olhar de quem vive nesse contexto.

Sua produção é de responsabilidade do Grupo Cria Brasil, agência de comunicação especializada em temas periféricos.

A favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, durante a noite - Eduardo Knapp - 15.jul.2022/Folhapress

A versão impressa do jornal circula mensalmente com tiragem de 20 mil exemplares. Eles são distribuídos a moradores de Paraisópolis —comunidade na zona sul onde o periódico foi criado— e em alguns bairros vizinhos.

O Espaço do Povo também possui um portal de notícias com conteúdos atualizados diariamente e divulga suas produções nas redes sociais.

Para Joildo Santos, fundador do veículo, a parceria deve enriquecer a cobertura jornalística da Folha, especialmente sobre as áreas periféricas, proporcionando uma visão mais abrangente e inclusiva da sociedade.

"Nós podemos agregar ao trazer diversidade de pautas, aprofundamento em temas sociais e culturais, acesso a fontes e histórias exclusivas. Também há fortalecimento da conexão local com as comunidades", diz ele.

"A Folha segue com o seu compromisso de manter uma cobertura atenta aos problemas que afetam, sobretudo, as regiões mais carentes dos grandes centros brasileiros, onde a ausência de políticas públicas costuma ser mais evidente", explica Roberto de Oliveira, editor de Projetos Especiais & Parcerias do jornal.

"Independentemente de temas, classes sociais ou personagens retratados em suas reportagens, a Folha continua com a obrigação de produzir um jornalismo crítico, apartidário e pluralista", diz Oliveira.



Serão publicados dez textos por mês assinados pela equipe do Espaço do Povo, que também produzirá ensaios fotográficos e vídeos.