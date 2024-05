Temperatura deve cair para menos de 15°C no fim de semana em São Paulo

São Paulo

O fim de semana será frio e chuvoso em maior parte do estado de São Paulo com a chegada de uma frente fria no sábado (25). O tempo começa a mudar no fim da tarde de sexta-feira (24), quando está previsto aumento da nebulosidade.

Até lá, as temperaturas irão continuar próximas dos 30ºC e o tempo ficará aberto. Há chance de aumento de ventos com rajadas de até 40 km/h na sexta, conforme se aproxima a frente fria.

Fim de semana será de chuva em SP - Rubens Cavallari - 21.jan.24/Folhapress

A chuva é esperada para a manhã de sábado, quando a temperatura máxima não vai passar de 20ºC, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No domingo (26), há chance de ter chuvas com mais intensidade e a temperatura máxima prevista cai para 17ºC. A mínima nesses dois dias irá oscilar entre 13ºC e 15ºC.

A chuva, no entanto, não deve mudar muito o acumulado do mês. Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), este é maio mais seco desde o início das medições dos índices pluviométricos pelo órgão municipal em 1995. Dos 55,3 mm esperados para o mês, foram registrados 3,2 mm até esta quarta-feira (22), ou 5,8% do normal para o mês.

O mais chuvoso ocorreu em 2005 com média de 151,8 mm. Já o mais seco foi registrado no ano de 2000, com apenas 8,6 mm. Em 2023, o registro médio de chuva ficou abaixo da média com 46 mm.

A virada de tempo também irá ocorrer na Baixada Santista, onde a máxima passará dos 31°C na sexta para 22°C no sábado.