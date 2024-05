Governo promete novo sistema de alerta de desastres em celulares para dezembro

São Paulo

O novo Sistema de Alerta de Desastres para celulares deve chegar aos estados das regiões Sul e Sudeste em dezembro. A promessa foi feita nesta quarta-feira (22) pelo superintendente de Controle de Obrigações da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Gustavo Borges, em entrevista à Globo News e à TV Globo, e confirmada pela Folha.

Considerado mais eficiente do que os avisos usados atualmente pelos órgãos de Defesa Civil em estados e municípios, o novo sistema emite alerta sonoro e traz mensagens de texto que se sobrepõem a qualquer outra informação nas telas de celular.

Ele é emitido instantaneamente a todos os celulares que estejam em áreas atingidas pelo risco de um desastre, como deslizamento ou inundação causada pela chuva, e não é necessário cadastrar os destinatários com base no CEP.

Ainda não há previsão de ampliação do sistema de alertas para as demais regiões do país.

Moradores da Vila Vicentina, em São Leopoldo (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, começam a voltar para suas casas para ver o que restou dos estragos da enchente e iniciar a limpeza; o local ficou debaixo d'água por mais de 15 dias - Pedro Ladeira - 21.mai.2024/Folhapress

Como mostrou a coluna Painel S.A. da Folha, o sistema já está pronto e foi testado pelas operadoras de telefonia. No início deste mês, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou que a plataforma de alertas estava em fase de ajustes e finalização.

A Anatel afirmou, em nota, que o lançamento do sistema para a população agora "requer prévia comunicação para com a população nos municípios de testes e treinamento com as defesas civis municipais". Em março do ano passado, agência publicou uma nota oficial em que estipulava o prazo de implementação para dezembro do ano passado.

Esse prazo, porém, era apenas "para a implementação, pelas prestadoras, nas redes de telefonia", afirmou nesta quarta a Anatel.

A implantação da nova tecnologia, chamada de cellbroadcast, partiu de uma determinação da própria Anatel às operadoras. Esse tema é coordenado pela agência em um grupo de trabalho que reúne as empresas Claro, Tim, Vivo, Algar, Sercomtel, o sindicato das empresas de telefonia e órgãos da Defesa Civil.

A ideia é que as Defesas Civis municipais operem o sistema de alertas. Enquanto a tecnologia não for implementada totalmente nas regiões Sul e Sudeste, ele será testado em dez municípios onde deslizamentos e enchentes são frequentes.