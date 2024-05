Guaíba sobe com chuvas e volta a ficar acima dos 4 metros

São Paulo

O nível do lago Guaíba voltou a ficar acima dos 4 metros nesta sexta (24), após as chuvas que voltaram a atingir o Rio Grande do Sul na quinta-feira (23).

A tendência nas últimas horas é de subida do nível do lago. À 1h o Guaíba atingia 3,86 metros e continuou subindo, até alcançar a marca de 4,05 metros às 13h15.

Com a elevação, o centro de Porto Alegre voltou a ficar alagado. Operações de limpeza tiveram de ser paralisadas, e bairros voltaram a entrar em alerta. Em trechos dos bairros Menino Deus e Praia de Belas, a água voltou a subir com rapidez pelos bueiros e bocas de lobo na quinta.

Equipes resgatam moradores de área alagada no bairro Cavalhada, após fortes chuvas em Porto Alegre - Diego Vara - 23.mai.2024/Reuters

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o estado deve ter mais chuvas e queda de temperatura nos próximos dias.

Nesta sexta, o sistema frontal avança em direção ao nordeste do estado gaúcho, provocando chuvas em maior volume sobre as regiões metropolitana, Planalto, serra e litoral norte.

Geada

No sábado (25), o avanço desse anticiclone migratório deve provocar queda ainda mais acentuada da temperatura, com possibilidade de formação de geada nas regiões sul, campanha e fronteira oeste, ainda segundo a Defesa Civil estadual.

O padrão deve se repetir no domingo (26), com probabilidade de chuva mais moderada sobre as regiões da serra, metropolitana e litoral norte, devido à chegada de umidade oceânica do anticiclone migratório.

Esse sistema deve enfraquecer na terça (28), com a chuva concentrada na serra. A temperatura deve cair na maior parte do estado, mas a previsão é que volte a subir na quarta (29), com tempo estável em todo o estado.