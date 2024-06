Mulher é presa por injúria racial após agredir funcionário de companhia aérea no aeroporto de BH

Belo Horizonte

Uma mulher foi presa sob suspeita de injúria racial contra um funcionário de uma companhia aérea após ser convocada a desembarcar de um voo que sairia de Belo Horizonte com destino a Natal, neste domingo (23).

De acordo com relatos do funcionário da Azul à Polícia Militar, Luana Otoni De Paula, 39, o chamou de "macaco, preto, vagabundo e cretino" depois que ele a orientou a desembarcar da aeronave por apresentar sinais de embriaguez. Imagens de câmeras de segurança mostram a passageira agredindo a vítima com tapas e chutes no terminal do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG).

A Polícia Civil diz, em nota, que a agressora foi autuada em flagrante pelos crimes de injúria, perturbação do trabalho ou do sossego alheio, desacato e vias de fatos e encaminhada à prisão.

O advogado que acompanhou o depoimento de Luana não seguiu no caso, e a reportagem ainda tenta identificar o profissional que teria assumido a defesa.

Mulher agride funcionário da Azul no aeroporto de Belo Horizonte, neste domingo (23) - Reprodução

A vítima afirmou aos policiais que a mulher caiu no portão de acesso ao avião durante o embarque e apresentava sinais de embriaguez. Ele disse que então foi até o assento da passageira, perguntou se ela precisava de atendimento médico e a convidou para sair da aeronave.

O comandante também não permitiu o retorno da passageira ao avião e teria sido chamado de "comandantezinho" por Luana. O funcionário que abordou a passageira então devolveu a ela os pertences que estavam na aeronave, momento em que ela teria começado a agredi-lo física e verbalmente.

Em meio às ofensas, Luana também disse, de acordo com informações do boletim de ocorrência, que o funcionário "precisa desse empreguinho" e estava "feliz por ter desembarcado uma patricinha do avião". O relato foi corroborado por outro funcionário da Azul à polícia.

A agressora disse aos policiais que "foi surpreendida pelo funcionário" quando estava dentro da aeronave e aceitou sair para "evitar constrangimento". Afirmou ainda que foi retirada do avião pelos braços e que não poderia perder o voo porque tinha um compromisso de trabalho. Também relatou que estava em um restaurante quando foi presa em flagrante por policiais federais.

A companhia aérea Azul afirmou, em nota, que a passageira foi orientada a desembarcar por comportamento inadequado e agrediu física e verbalmente um tripulante da Azul. A empresa disse que repudia ofensas ou agressões aos clientes e tripulantes e que serão adotadas as medidas cabíveis.