Mais de 61 mil moradias foram danificadas por desastres no RS, diz entidade

Brasília

A CNM (Confederação Nacional dos Municípios) registra, até o momento, um impacto das chuvas em 61,4 mil habitações no Rio Grande do Sul, sendo 55,2 mil danificadas e 6.200 destruídas.

Atualizado nesta quarta-feira (8), o levantamento da CNM indica R$ 6,3 bilhões de prejuízos financeiros, sendo o maior montante, de R$ 3,4 bilhões, referente aos danos em habitações.

A entidade acompanha diariamente a situação e pondera que os dados são parciais, uma vez que as prefeituras ainda contabilizam os danos provocados pelos temporais e enfrentam dificuldades de inserir as informações nos sistemas que reúnem esses dados.

Moradores se recusam a deixar suas casas, ilhadas em meio à enchente em São Leopoldo, município da região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira - 8.mai.2024/ Folhapress

Desde o dia 29 abril, as tempestades quem assolam o Rio Grande do Sul afetaram, segundo a CNM, 417 municípios —336 foram reconhecidos pelos governos estadual e federal em estado de calamidade pública. O estado tem 497 municípios no total.

A entidade tem cobrado mais apoio financeiro do governo federal aos municípios atingidos. Segundo a CNM, os prejuízos gerados por ocasião das enchentes de setembro do ano passado no estado chegaram a R$ 3 bilhões, mas o governo federal repassou ao estado apenas R$ 81 milhões.

Nos últimos dias, o governo federal tem divulgado medidas de apoio. Anunciou a liberação imediata de R$ 580 milhões em emendas parlamentares individuais com aplicação direta em 448 municípios. O dinheiro deve usado pelos ministérios da Saúde, Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura e Pecuária, Educação, Justiça e Segurança Pública e Esporte.

PREJUÍZOS ESTIMADOS PELA CNM

Principais setores privados afetados

Agricultura: R$ 594,6 milhões em prejuízos

Pecuária: R$ 147,7 milhões em prejuízos

Indústria: R$ 183,3 milhões em prejuízos

Comércios locais: R$ 38,5 milhões em prejuízos

Demais serviços: R$ 58,2 milhões

Principais setores públicos afetados: