Maranhão tem 30 cidades em situação de emergência por causa das chuvas

Rio de Janeiro

As fortes chuvas que atingem o Maranhão desde fevereiro causam inúmeros transtornos a moradores de diversas cidades do estado. Nesta quinta-feira (9), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil informou que 30 municípios decretaram situação de emergência.

No mês passado, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de Santa Inês, a cerca de 250 km da capital São Luís. Por causa do grande volume de chuva que atinge a região, comunidades ficaram isoladas por causa do nível de rios, além de alagamentos, enchentes e destruição de estradas.

Em todo o Maranhão, 1.031 famílias estão desabrigadas e 2.909 desalojadas.

Fortes chuvas que atingem todo o Maranhão provocaram a cheia de rios e riachos em parte do estado - Reprodução/TV Mirante

De acordo com o governo do estado, os moradores afetados pelas chuvas estão sendo auxiliados pelas coordenadorias municipais da Defesa Civil. As equipes atuam na retirada de pessoas das áreas de risco e na distribuição de refeições, fornecidas pela rede estadual de restaurantes populares.

As autoridades orientam que, em casos de chuvas intensas, a população mantenha distância segura de trechos afetados ou em que o solo esteja encharcado, o que aumenta o risco de desmoronamentos e deslizamentos.

Nesta quinta, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para o estado com prazo até a manhã desta sexta (10).

De acordo com o instituto, a presença de uma zona de convergência intertropical sobre o Maranhão poderá provocar, até segunda-feira (13), chuvas principalmente no noroeste do estado, onde os volumes de chuva podem ultrapassar os 70 milímetros.

Em casos de alagamentos, os moradores devem acionar o serviço de emergência do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, por meio dos telefones 193 e 199.

Recomendações da Defesa Civil

Avise aos seus vizinhos sobre o perigo e, se possível, convença as pessoas que moram nas áreas de risco a saírem de casa durante as chuvas

Se precisar retirar algo da sua casa após a inundação, peça ajuda à Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros

Coloque documentos e objetos de valor em um saco plástico bem fechado e em local protegido

Não use equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou em locais inundados, devido ao risco de choque elétrico ou curto-circuito

Cidades do MA em situação de emergência

Formosa da Serra Negra

São Roberto

São João do Sóter

Tuntum

Monção

Pindaré-Mirim

Conceição do Lago Açu

Lago da Pedra

Lagoa Grande do Maranhão

Carutapera

Governador Nunes Freire

Boa Vista do Gurupi

Trizidela do Vale

Cantanhede

Palmeirândia

Bacabal

Jenipapo dos Vieiras

Cachoeira Grande

Buriticupu

Arari

Satubinha

Anapurus

Grajaú

Barreirinhas

Colinas

Matões do Norte

Pedro do Rosário

Peri Mirim

Tufilândia

Barra do Corda