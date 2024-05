São Paulo

Trajado com uniforme médico, como se estivesse na porta de entrada de um centro cirúrgico, o cardiologista Leandro Medice, 41, gravou um vídeo na madrugada do último domingo (12) em um hangar do aeroporto de Vitória (ES), de onde partiria com colegas para ajuda humanitária em São Leopoldo, uma das mais de 400 cidades atingidas pela enchentes no Rio Grande do Sul.

Os voluntários médicos retornariam para o Espírito Santo na noite desta segunda (13). Medice, entretanto, sofreu um mal súbito durante a madrugada, enquanto dormia após seu primeiro dia de atendimento no sul. Ele foi encontrado morto pelo colega José Carlos Cardoso, dermatologista que integrou a equipe.

Leandro Medice Passos Costa (1982 - 2024)

"O Sul está precisando da gente, então, saímos do conforto do nosso consultório", afirmou Medice na gravação, que publicou em sua conta no Instagram, pouco antes do embarque —o médico, aliás, vinha usando a rede social havia dias para pedir doações aos gaúchos.

Formado inicialmente em fisioterapia, Medice depois cursou medicina e fez especialização em cardiologia. Trabalhou em hospitais e no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Também era especializado em estética capilar —mantinha uma clínica em Vila Velha, cidade vizinha a Vitória.

Segundo Cardoso, os dois trabalharam até o começo da madruga de domingo, foram juntos para o aeroporto e decolaram em um avião privado às 4h.

"Chegamos lá e fomos direto atender", afirmou, em vídeo publicado na internet sobre a morte do amigo, relatando que o abrigo para vítimas das chuvas tinha cerca de 12 mil pessoas.

Conforme o dermatologista, os dois combinaram que ele trabalharia no plantão da noite, porque Medice estaria mais cansado, mas sem nenhum sinal que indicasse algum problema de saúde.

Durante uma vistoria às 4h, disse ter ido ver o colega e ele respirava enquanto dormia. Voltou mais duas vezes para acordar o cardiologista e na segunda delas, por volta de 6h30, viu que estava morto.

A morte do cardiologista provocou comoção entre profissionais do meio, voluntários, pacientes e desconhecidos. Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, lamentou o falecimento.

"A morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos", escreveu o tucano na rede social X, o antigo Twitter .

No vídeo publicado por Medice em seu Instagram para falar sobre sua primeira missão humanitária que faria como médico, havia quase 2.700 comentários no inicio da noite desta terça (14), escritos antes, como agradecimento ao voluntariado, e de lamentos após a notícia de sua morte.

Emocionada, Andrea Medice, mãe do cardiologista, que havia publicado uma mensagem de incentivo ao trabalho voluntário durante o anúncio do embarque, voltou às redes sociais para informar a morte do filho, em pleno Dia das Mães.

"Morrer é uma loucura. Te obrigada a sair da festa na melhor hora, sem se despedir de ninguém, sem ter um último abraço ou um último 'te amo'", disse a afilhada Amanda Medice, também em rede social.

A causa da morte de Medice, que era casado com o também médico João Paulo Martins, está sendo investigada.

O colega José Carlos Cardoso disse que o cardiologista não apresentava sinais de ter infartado.

"Infelizmente foi uma grande perda", afirmou o dermatologista à Folha, dizendo que ele incentivou o colega a trabalhar em outro ramo na medicina.

Questionada sobre a causa da morte, a Prefeitura de São Leopoldo não respondeu até a publicação desta reportagem.

