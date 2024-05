Não há previsão para reabertura do aeroporto de Porto Alegre, diz concessionária

Rio de Janeiro

A concessionária Fraport Brasil afirmou nesta segunda-feira (6) que ainda não há previsão de retomada das operações no aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

A empresa suspendeu os pousos e as decolagens no local na sexta-feira (3) em razão dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

A capital gaúcha vive uma enchente de proporções históricas, e a área do aeroporto foi atingida por inundações.

"A Fraport Brasil informa que as operações no Porto Alegre Airport [Salgado Filho] seguem suspensas por tempo indeterminado", declarou a companhia no início da tarde.

Aeroporto de Porto Alegre ficou alagado devido a tempestades que atingem o Rio Grande do Sul - AeroEntusiasta no X

No mesmo comunicado, a concessionária disse que, para cumprir a legislação aeroportuária, foi emitido um Notam (Aviso ao Aviador, na tradução do inglês) com data final de 30 de maio.

De acordo com a Fraport, o documento, reconhecido internacionalmente, tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam impactar as operações aéreas.

"Este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações", afirmou a empresa.

A concessionária ainda pede aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas para mais informações sobre os voos.

O governo federal reconheceu neste domingo (5) estado de calamidade pública em 336 municípios do Rio Grande do Sul.

O estado de calamidade é um status que permite a transferência facilitada, em caráter emergencial, de recursos federais para atender necessidades de localidades golpeadas por desastres.

Porto Alegre está entre as cidades beneficiadas pela medida. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios.