Nove pessoas são presas suspeitas de roubos durante enchente em Eldorado do Sul

Porto Alegre

Nove pessoas, dentre elas pai e filho, foram presas nesta quinta-feira (29) em uma operação policial de combate a roubos e crimes patrimoniais em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Os crimes teriam acontecido durante as inundações no Rio Grande do Sul.

A Operação Aharadak, parceria da Polícia Civil e Brigada Militar gaúchas, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva em investigação de crimes cometidos durante a enchente do rio Jacuí. Junto a esses oito, uma nona pessoa foi presa por tráfico de drogas.

Operação policial investiga roubos e furtos durante as enchentes em Eldorado do Sul - Polícia Civil do Rio Grande do Sul / Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, os presos integravam uma quadrilha para furto de produtos em estabelecimentos comerciais de Eldorado do Sul e outras cidades da região, e chegaram a fazer roubos à mão armada.

No mínimo 17 empresas, dentre elas supermercados, distribuidoras de bebidas e um ponto de venda de tratores estavam entre os alvos dos criminosos. Ferramentas, alimentos e eletrodomésticos como geladeiras e televisões foram recuperados.

A corporação diz que algumas das empresas acolheram pessoas desabrigadas durante a inundação na cidade. A ação policial contou com mais de 200 agentes participando no cumprimento das medidas cautelares.

Segundo a polícia, 31 pessoas já foram pessoas no estado suspeitas de roubos durante as enchentes.

Em menos de uma semana, esta é a segunda operação do tipo em Eldorado do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul.

O município de quase 40 mil habitantes teve toda a área urbana atingida pela elevação do rio Jacuí, e 32 mil pessoas foram afetadas.

No sábado (25), três integrantes da Defesa Civil de Eldorado do Sul foram alvo de ação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que investiga um esquema de desvio de doações para vítimas das enchentes na cidade com fins eleitorais. Dois dos alvos da operação seriam pré-candidatos às eleições municipais de outubro.