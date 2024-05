Prefeitura reabre cinco comportas do cais Mauá, em Porto Alegre

São Paulo

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reabriu nesta terça-feira (28) cinco comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. Os portões haviam sido fechados no dia 2 de maio, no início da enchente na cidade.

As comportas abertas foram as de número 1 (próxima do Gasômetro), 4 (portão principal de acesso ao cais Mauá), 11 (avenida Voluntários da Pátria com São Pedro), 12 (acesso a subida para a avenida Castelo Branco, pela Voluntários da Pátria) e 14 (próxima ao DC Navegantes).

As três últimas ficam na região da avenida Sertório e ajudam no escoamento da água da cidade para o Guaíba.

Equipes da prefeitura limpamr o centro de Porto Alegre após enchente histórica - Alex Rocha/PMPA

"Estivemos olhando através do Muro da Mauá e identificamos que a água do Guaíba teve bastante redução, por isso decidimos abrir as comportas, para que escoe a água da cidade e também para que o pessoal dos portos consiga acessar o local", disse o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

O nível do Guaíba permanece abaixo dos 4 metros –chegou a 3,88 metros às 6h15 desta quarta-feira (29).

São 14 comportas em Porto Alegre, localizadas entre a ponte do Guaíba e a Usina do Gasômetro. Dessas, sete estão permanentemente bloqueadas e as outras sete haviam sido fechadas.

Os portões fazem parte do sistema de proteção contra cheias, formado também por 23 estações de bombeamento de águas pluviais e diques.