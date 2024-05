Volta a chover em Porto Alegre, e prefeitura interrompe resgate das vítimas

São Paulo

O resgate das vítimas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi interrompido no início da tarde desta quarta-feira (8) devido a volta da chuva e de ventos fortes na capital gaúcha.

De acordo com a prefeitura, há possibilidade de precipitação de até 15 milímetros e ventania de até 80 km/h, o que aumentam o risco de descargas elétricas.

Moradores do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, Roberto Rossi, 88, e Carmelina Castro, 79, são resgatados por voluntários - Anselmo Cunha /AFP

Por isso, a movimentação de barcos com equipes de resgate nas áreas alagadas teve que ser suspenso.

Na manhã desta quarta-feira, o lago Guaíba baixou 20 centímetros desde a noite de terça e chegou a 5,08 metros de altura, às 11h. Apesar da redução, o nível das águas permanece acima da cota de inundação de 3 metros

No sábado, o lago chegou a 5,30 metros, segundo informações do Ceic (Centro Integrado de Coordenação de Serviços).

Pelo Instagram, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, fez um alerta para para as chuvas intensas na região durante a quarta-feira. "Isso dificulta o escoamento das águas", informou. "Há um índice muito forte de chuva para as próximas horas e isso vai acelerar com a mudança do vento."