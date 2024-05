Porto Alegre voltará a ter chuva forte só na quinta-feira (23)

São Paulo

Ainda com grande parte de sua área embaixo d'água, a região metropolitana de Porto Alegre só voltará a enfrentar uma chuva mais forte na próxima quinta-feira (23), quando poderá cair um acumulado de até 73 mm em 24 horas, segundo o site Climatempo.

Em situação normal, esse volume provocaria enxurradas e alguns alagamentos na cidade, o que pode implicar em novo aumento do nível do lago Guaíba, que está em processo de baixa lenta e gradual. Às 22h15 deste sábado (18), o nível estava em 4,53 m no Cais Mauá.

Essa influência ocorre porque, com exceção desta segunda-feira (20), quando não deve chover, nos demais dias deve haver pancadas isoladas na região, mas em menor volume.

Eldorado do Sul, que fica a 12 quilômetros da capital Porto Alegre, é uma das cidades mais afetadas pela cheia do lago Guaíba, com 80% da população afetada e quase toda cidade submersa - Bruno Santos/Folhapress

Essas precipitações são levadas em conta pelo Instituto de Pesquisa Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) para prever que o nível do lago Guaíba só deverá voltar a ficar abaixo da cota de inundação, de 3 metros, apenas no fim do mês ou início de junho.

"Os cenários de previsão indicam cheia duradoura, com redução lenta dos níveis. Deve permanecer acima dos 4 m até o início da semana que vem. Redução segue lenta, mantendo-se acima da cota de inundação de 3 m até o final do mês ou mais, dada a possibilidade de novas chuvas", avalia o instituto.

Como a frente fria vem do Sul, as regiões da divisa com o Uruguai e campanha gaúcha receberão essa chuva mais forte ainda na quarta-feira (22). Quaraí, por exemplo, já terá uma precipitação de 39 mm na terça (21), a partir da tarde, e de 63 mm na quarta, durante todo o dia.

Já Rio Grande, que está em estado de atenção devido à elevação constante do nível das águas da lagoa dos Patos, terá chuva semelhante, com previsão de 26 mm na terça e 66 mm na quarta.

Depois de passar pelo Rio Grande do Sul, a última frente fria ainda está sobre Santa Catarina e Paraná e vai provocar chuva durante todo este domingo (19) nas regiões mais próximas do litoral, numa faixa que abrange vale do Itajaí, serra catarinense, Grande Florianópolis, Blumenau, Joinville até a região metropolitana de Curitiba.

Nesses locais, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), são previstos chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo. Devido ao temporal, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos.

Manhãs continuam frias no Sul

Em relação ao frio, Porto Alegre continuará com temperaturas baixas durante as madrugadas, com mínimas na faixa dos 11°C e máximas de 19°C à tarde. Apenas na quarta-feira, antes da chegada da nova frente fria, é que o clima esquentará um pouco, ficando com a mínima de 16°C e máxima de 29°C. Mas logo chegará a chuva, o que fará com que o tempo volte a esfriar nos dias seguintes.

O mesmo padrão será observado em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e Paraná, no entanto, as temperaturas ficam um pouco mais amenas, com mínimas na casa dos 16°C e máximas que podem atingir os 26°C na quarta e na quinta em Florianópolis.

Em Curitiba, segunda e terça terão mínimas de 14°C e máximas de 22°C e 24°C, respectivamente. Já na quarta as temperaturas variam entre 16°C e 27°C. E na quinta, variam entre 15°C e 25°C. A partir de sexta (24), porém, vai esfriar também nas duas capitais.