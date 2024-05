PRF encontra 4 toneladas de maconha em caminhão com doações para o RS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta terça-feira (21), quatro toneladas de maconha em fundo falso de caminhão que transportava doações de Toledo (PR) para as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

O veículo foi interceptado pelos policiais na BR-101, em Palhoça (SC). Durante a vistoria do veículo, os agentes encontraram um fundo falso ocupando cerca de metade da capacidade do semirreboque. No compartimento, segundo a PRF, havia diversos tabletes de maconha escondidos sob itens de doação como água, alimento, roupa e ração para animais.

Tablete de maconha apreendido em caminhão com doação para cidades gaúchas - Divulgação/PRF

Foram apreendidos, de acordo com a PRF, 4.080 quilos de maconha no caminhão.

O motorista, paranaense de 28 anos, foi levado à Polícia Federal em Florianópolis e vai responder por tráfico de drogas. Em depoimento, afirmou que recebeu pagamento extra para levar a carreta até a capital gaúcha, mas alegou não saber que a carga adicional se tratava de maconha.

Agentes da PRF descarregaram a carga de droga contida no fundo falso do caminhão e levaram para Florianópolis (SC), onde será destruída - Divulgação/PRF

A droga seguiu para a Polícia Federal (PF) em Florianópolis, para posterior destruição. Já os donativos foram levados à central de distribuição dos Correios, em São José (SC).

Esta foi a segunda apreensão de drogas envolvendo caminhões que transportavam doações para o Rio Grande do Sul. No sábado (18), a polícia apreendeu 53 quilos de cocaína e crack no estado de Santa Catarina.

A droga vinha de Cascavel (PR) e foi interceptada no município de São Domingos (SC). O veículo trafegava com credencial de ajuda humanitária expedida pela Defesa Civil do município, e um adesivo com os dizeres "SOS Rio Grande do Sul".