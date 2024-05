Projeção no Cristo Redentor faz homenagem ao Rio Grande do Sul

São Paulo

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ganhou uma projeção especial na noite desta quarta-feira (8) para homenagear o Rio Grande do Sul, estado atingido por uma enchente histórica que provoca caos no interior e na região metropolitana de Porto Alegre.

A projeção incluiu imagens da bandeira e a execução do hino do estado, além das frases "unidos em oração pelo Rio Grande do Sul" e "cada doação faz a diferença".

Cristo Redentor com projeção que pede ajuda ao Rio Grande do Sul - Handout / Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor/AFP

O Santuário Cristo Redentor, o Instituto Redentor e a Paróquia São José da Lagoa participam da arrecadação de doações para as famílias atingidas pelas chuvas.

Os valores arrecadados serão enviados à Arquidiocese de Porto Alegre, que realiza a distribuição de produtos a moradores afetados pela catástrofe climática.

O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, também foi iluminado com as cores da bandeira gaúcha em homenagem à população do estado.

O Rio Grande do Sul chegou nesta quarta à marca de 100 pessoas mortas em decorrência das chuvas.

O estado enfrenta problemas como o desabastecimento, com relatos de falta de comida e de água nas áreas afetadas e filas de pessoas em busca de mantimentos.

Instituições, empresas e ONGs recebem doações para vítimas das chuvas no estado. Veja como ajudar.