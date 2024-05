Rua desmorona em Gramado e moradores saem das casas

Rio de Janeiro

Parte de uma rua da cidade de Gramado (a 138 km de Porto Alegre), na serra do Rio Grande do Sul, desmoronou neste domingo (12) e moradores precisaram ser retirados pela Defesa Civil municipal.

A rua Henrique Bertoluci, que liga os bairros Piratini e Floresta, é um dos 16 pontos com necessidade de evacuação listados pela prefeitura de Gramado até a manhã desta segunda-feira (13).

Rua Henrique Bertoluci, em Gramado, desmoronou no domingo (12), após chuvas atingirem a cidade no fim de semana - Reprodução/TV Globo

Gramado é uma das 447 cidades afetadas pelas chuvas no estado, que já deixou mais de 140 mortos e afeta 2 milhões de pessoas. Até esta segunda, Gramado tem sete mortes confirmadas por consequência das chuvas.

Moradores relatam que a primeira rachadura na rua apareceu no dia 2 de maio, quando as fortes chuvas começaram a atingir a região. No dia 5 de maio, a fissura já dividia o asfalto em dois lados. Neste domingo (12), um trecho da rua desmoronou.

A Defesa Civil de Gramado entrou em contato com os moradores sobre a necessidade de evacuação da área. O bairro Piratini tem quatro ruas evacuadas e está listado como ponto de monitoramento permanente pela prefeitura.

Casas na rua Henrique Bertoluci, em Gramado, que desmoronou após chuvas - Reprodução/TV Globo

Karen Pinheiro, empreendedora de marketing digital, acolheu em casa o pai, de 58 anos, e a mãe, de 63 anos, que moram na rua que desmoronou em Gramado. Eles saíram de carro por um trecho não atingido pela rachadura assim que receberam a determinação da Defesa Civil municipal. Karen vive em outra residência perto dali.

"A casa foi construída em 2008 e morei até 2015 ali. Jamais imaginávamos passar por isso, nem quando vimos a previsão de chuvas, que poderia ter enchentes e tudo mais. Nunca pensamos que Gramado seria atingida dessa forma", afirma.

Karen fotografou dia após dia o crescimento da fissura na rua da casa dos pais. No dia 2 de maio, segundo ela, surgiu uma primeira rachadura no asfalto, que foi crescendo até domingo (12), quando parte do asfalto cedeu e desceu.

"Antes que pare de chover e o solo pare de se mover, não sabemos o que vai ser feito na rua, se será possível consertar ou acessar a via. Muitas casas já cederam na rua abaixo da nossa."

A empreendedora diz ainda que os pais estão preocupados se conseguirão voltar à casa para resgatar o que ficou para trás.

"Além dos bem materiais que são difíceis de reconstruir, porque a exploração imobiliária fez com que os valores para comprar e alugar imóvel em Gramado sejam extremamente altos, existem nossas fotos e memórias que lá estão, presentes de pessoas que não estão mais entre nós."

Moradores de Caxias do Sul, na serra gaúcha, sentiram a terra tremer na madrugada desta segunda-feira (13) em meio à tragédia causada pela enchente histórica enfrentada pelo estado.

O tremor fez com que moradores deixassem suas casas com medo de desabamento em alguns bairros da cidade. Ele foi sentido principalmente nos bairros Madureira, Universitário e na região central da cidade.