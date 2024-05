Imagens aéreas mostram cheia do Guaíba em Porto Alegre; veja vídeo

Rio de Janeiro

Imagens aéreas gravadas pelo Batalhão de Aviação da Brigada Militar mostram que Porto Alegre ainda apresenta inundações nesta segunda-feira (13) devido à cheia histórica do lago Guaíba. Os alagamentos ocorrem em meio ao temor de uma nova piora no quadro.

Projeção do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) indicou no domingo (12) que o Guaíba pode renovar mais uma vez o recorde histórico nesta enchente, entre segunda e terça (14).

A previsão de novo aumento do lago ganhou corpo após o estado registrar fortes chuvas no final de semana. A situação elevou os níveis de rios no interior e na região metropolitana de Porto Alegre. A movimentação das águas tende a gerar pressão adicional no Guaíba.

A perspectiva é de elevação do lago para mais de cinco metros outra vez. Conforme os pesquisadores da UFRGS e o governo gaúcho, o patamar máximo do Guaíba entre segunda e terça pode marcar em torno de 5,5 metros, dependendo das condições de chuva e vento. O pico atual, registrado neste mês, ficou em torno de 5,3 metros, segundo o IPH.

Cheia do Guaíba atinge bairro Navegantes, em Porto Alegre - Daniel Marenco - 9.mai.2024/Folhapress

As imagens aéreas divulgadas pela Brigada Militar dão uma dimensão da cheia. No vídeo, é possível observar alagamentos na região da orla do Guaíba, tradicional ponto de lazer da capital gaúcha.

Árvores e espaços destinados à prática de esportes foram atingidos, assim como ruas e avenidas próximas. Conforme a Brigada Militar, as imagens foram gravadas nesta segunda.

Às 11h, o nível do Guaíba já estava em 4,91 metros, de acordo com monitoramento divulgado pelo governo estadual. No mesmo horário do dia anterior, o patamar era menor, de 4,63 metros. A cota de inundação é de três metros.