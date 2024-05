Lula convoca reunião ministerial para tratar das ações para o RS

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião ministerial de emergência para esta segunda-feira (13) tratar das ações do governo federal em resposta à calamidade climática no Rio Grande do Sul.

O encontro, previsto para as 17h, não estava inicialmente na agenda do mandatário.

Também há a expectativa para que aconteça nesta segunda-feira o anúncio da suspensão da dívida do estado do Rio Grande do Sul, para liberar recursos para a reconstrução da infraestrutura afetada pelas fortes chuvas e inundações.

Estragos causados pelas enchentes ao longo da BR-116, em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira - 12 mai. 2024/Folhapress

Interlocutores no Palácio do Planalto apontam que Lula quer que todos os ministros apresentem as ações que estão sendo implementadas no enfrentamento às inundações no estado.

Também nesta segunda-feira (13), o presidente terá uma reunião virtual com o governador Eduardo Leite (PSDB), para tratar da dívida estadual do Rio Grande do Sul. A suspensão por um período de dois a três anos é um do pleito do governador, que pretende assim liberar R$ 3,5 bilhões para investimentos na reconstrução do estado.

O governo federal, segundo interlocutores, pretende condicionar o perdão ao uso dos recursos na infraestrutura atingida pelas fortes chuvas e as consequentes inundações.

Por causa da tragédia, o presidente cancelou uma viagem oficial que faria ao Chile, nas próximas sexta (17) e sábado (18).

"A visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, inicialmente prevista para os dias 17 e 18 deste mês, foi adiada pela necessidade de acompanhamento da situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e nas tarefas de reconstrução", informou a presidência da República, em nota.

O estado do Rio Grande do Sul vem sendo atingido há quase duas semanas por fortes chuvas, que já deixaram mais de 140 mortos e afetaram 2 milhões de pessoas.