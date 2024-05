São Paulo deve ter calor até sexta-feira (24)

São Paulo

Deve fazer calor nesta terça-feira (21), e a semana pode esquentar ainda mais em São Paulo. Até sexta-feira (24), as máximas previstas aumentam gradualmente, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para esta terça, é esperada uma manhã nublada e fria, com o Sol aparecendo no início da tarde para elevar a temperatura. A máxima fica em 25 °C, a mínima, em 16 °C. Não há previsão de chuva.

Homem joga beach tennis em quadra às margens da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo - Karime Xavier - 1°.mai.2024/ Folhapress

Na quarta-feira (22), a máxima já sobe 4 °C, indo a 29 °C. A mínima vai a 17 °C. O dia deve ser ensolarado desde as primeiras horas da manhã, com poucas nuvens. Conforme o Inmet, nada de chuva.

A quinta-feira (23) pode ser ainda mais quente. A partir do meio-dia, os termômetros já podem alcançar os 31 °C, máxima prevista para a data. O dia deve ser nublado. A mínima fica em 18 °C. Mais uma vez, não há probabilidade de chuva.

Temporal com muitos raios é aguardado na tarde sexta, ainda de muito calor. A chuva, no entanto, não deve mudar muito o acumulado do mês. Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura, este é maio mais seco desde o início das medições dos índices pluviométricos pelo órgão municipal em 1995.

Foram computados apenas 2 mm de chuva até este domingo (19), representando 3,6% dos 55,3 mm esperados para o mês. O mais chuvoso ocorreu em 2005 com média de 151,8 mm. Já o mais seco foi registrado no ano de 2000, com apenas 8,6 mm. Em 2023, o registro médio de chuva ficou abaixo da média com 46 mm.

A máxima prevista para sexta é de 31°C. A mínima, no entanto, despenca para 12 °C, premeditando a frente fria que vem do Sul e chega à capital e ao litoral paulista no fim de semana.

Baixada Santista deve ter clima instável

Enquanto a cidade de São Paulo deverá ter uma semana de calorão, a Baixada Santista pode enfrentar um clima instável nos próximos dias.

Nesta terça, o Sol até pode aparecer entre as nuvens, mas pancadas de chuva são esperadas a qualquer momento entre a tarde e a noite. O volume, no entanto, não deve ser muito. As temperaturas ficarão sempre na faixa dos 20°C aos 27°C.

Após quarta e quinta sem chuvas, e quentes, um temporal é aguardado na sexta-feira, também fazendo com que a temperatura diminua no dia seguinte. A máxima passará dos 31°C na sexta para 22°C no sábado.