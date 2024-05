São Paulo deve voltar a ter chuva após quase um mês de seca

São Paulo

Quase um mês depois de dias secos, a cidade de São Paulo poderá voltar a ter chuva nesta terça-feira (14). Mas os meteorologistas alertam que ela tende a ser de fraca intensidade.

O deslocamento de uma frente fria deve provocar enfraquecimento no bloqueio atmosférico —que tem atuado desde o mês passado sobre boa parte do interior do país —e dar um refresco.

Mulher se protege da chuva na avenida Paulista; meteorologistas dizem que pode voltar a chover na cidade de São Paulo nesta terça-feira (14) - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

Assim, a temperatura máxima poderá cair 7ºC nesta terça, na comparação com o dia anterior, segundo previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto, nesta segunda-feira (13) a estação meteorológica automática no Mirante de Santana, na zona norte, registrou 29,8ºC às 15h e às 16h.

Para esta terça, o órgão federal afirma que há a tendência de os termômetros marcarem até 23ºC, aproximando-se da temperatura prevista para o período —conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura paulistana, a média máxima para o mês no município é de 23,4°C.

A mínima nesta terça deverá ser de 17ºC, afirma a previsão do Inmet.

Apesar da mudança no tempo, a chuva deve ocorrer de forma fraca e isolada, principalmente entre a tarde e a noite, aponta o CGE.

Conforme o Inmet, o último registro de chuva na cidade de São Paulo foi em 17 de abril, ou seja, há 27 dias.

As altas temperaturas foram provocadas por um forte bloqueio atmosférico que mantinha, desde 22 de abril, sol, ar seco e temperaturas muito acima do normal para esta época do ano.

Com 32,8ºC, a capital paulista registrou no domingo (5) o dia mais quente para maio, ao menos desde 1943, quando começaram as medições meteorológicas regulares do Inmet no Mirante de Santana.

Nesta terça, além da diminuição de temperatura e da chance de chuva, São Paulo deverá registrar nebulosidade.

Também há risco de ventania. Nesta segunda-feira, a Marinha emitiu um alerta para ventos de até 60 km/h nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro, na faixa entre Peruíbe (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ) —conforme o CGE, rajadas podem chegar à São Paulo.

O refresco na temperatura tende a ser curto, entretanto. Previsões do Inmet apontam que os termômetros devem voltar a subir na quinta-feira (16) e podem se aproximar dos 30ºC novamente.

Boletim divulgado nesta segunda pelo instituto aponta que o estado de São Paulo deve ter chuvas rápidas até o fim do mês.