São Paulo tem novo recorde de calor para o mês de maio

São Paulo

Com 32.8º C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade de São Paulo registrou, no domingo (5), um recorde de temperatura máxima para um mês de maio.

No período da tarde, entre 13h15 e 18h, a cidade chegou a entrar em estado de atenção para baixa umidade, decretado pela Defesa Civil. Os índices de umidade relativa do ar atingiram valores abaixo dos 30%.

O médico Wilson Rondo faz caminhada na praca Charles Miller, em São Paulo - Zanone Fraissat - 16.mar.24/Folhapress

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, essa condição meteorológica dificulta a dispersão de poluentes e favorece a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar.

A semana começa com temperatura em elevação, com temperatura que deve variar entre 18º C e máximas que novamente podem superar os 32º C.

O estado de São Paulo, assim como outras regiões do país, enfrenta uma onda de calor, quando as temperaturas ficam a partir de 5°C acima da média por ao menos cinco dias seguidos.