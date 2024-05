RJ lidera lista das maiores tragédias causadas por chuvas no Brasil

São Paulo

As consequências da chuva no Rio Grande do Sul, que teve 75 mortes confirmadas até este domingo (5), chamam atenção para o histórico de desastres climáticos no Brasil. Os temporais da última semana já provocaram a pior catástrofe desse tipo na história do estado, segundo o governo gaúcho.

Com números de vítimas crescendo a cada atualização oficial —a quantidade de mortos e pessoas afetadas mais do que dobrou desde sexta-feira (5)—, o impacto dos temporais no Rio Grande do Sul se aproxima das piores tragédias causadas pela chuva no país.

Homem anda em rua alagada no centro de Porto Alegre (RS), área da cidade mais afetada pelas cheias - Renan Mattos/Reuters

A lista é encabeçada pela região serrana do Rio de Janeiro, que em 2011 teve a pior chuva já registrada na história brasileira, mas tem casos com centenas de mortes de Norte a Sul. Confira abaixo:

Em janeiro, a Folha mostrou que 4.111 pessoas morreram no Brasil entre 1991 e 2022 por ocorrências de alagamentos, enxurradas, inundações, movimento de massa, tornado, vendavais, ciclones, chuvas intensas e granizo —média de uma morte a cada três dias, na qual se destaca o estado do Rio de Janeiro, onde ocorreram 1.511 mortes no período.

O levantamento foi realizado com dados do Atlas de Desastres no Brasil, do MDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional). Os dados de 2023 ainda não foram consolidados na base.