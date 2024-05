SP busca voluntários para organizar doações para o Rio Grande do Sul

São Paulo

Antes de chegarem aos abrigos no Rio Grande do Sul, estado atingido por fortes chuvas e enchentes desde a última semana, alimentos, roupas e outros itens doados precisam ser avaliados e organizados. Para melhorar a logística de envio desse material, instituições estão convocando voluntários para o trabalho.

Na capital paulista, o FUSSP (Fundo Social de São Paulo) e a Defesa Civil do estado buscam pessoas para ajudar a receber, separar, empacotar e etiquetar as doações, bem como montar os kits de donativos e carregar os caminhões que estão partem diariamente para as cidades gaúchas.

Os interessados devem se candidatar por meio de um formulário disponível no site do FUSSP —lá, o voluntário pode indicar a data em que está livre para ajudar. Quem tem disponibilidade imediata pode comparecer diretamente no depósito (localizado na avenida Marechal Mário Guedes, 301, Jaguaré), das 8h às 17h, e procurar a equipe de doações.

Voluntária em Porto Alegre, nesta quarta-feira (8); iniciativas em São Paulo precisam de gente para ajudar a organizar doações aos gaúchos - Anselmo Cunha/AFP

O FUSSP está recebendo doação de alimentos não perecíveis e de cestas básicas, mas pede que itens como água potável e material de limpeza e de higiene pessoal sejam priorizados.

Também em São Paulo, a Legião da Boa Vontade recebe voluntários na avenida Rudge, 763, no Bom Retiro. A ONG recolhe água potável, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, roupas de inverno, cobertores, colchões e ração para animais de estimação. Para obter mais informações sobre o voluntariado, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 96396-5050.

Voluntários também são necessários em iniciativas individuais, como a campanha organizada pela social media Bruna Mendes, 32. Natural de Florianópolis, ela vive hoje na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, e tem organizado postos de arrecadação na região.

"Eu vi casas de pessoas que eu conheço, que eu gosto, transformadas em lama. Acompanhamos de perto a água subindo e entramos em contato com os projetos sociais que estão tentando fazer o trabalho de ir até esses locais", conta.

Ela destaca o contexto de insegurança nas cidades gaúchas e afirma que relatos de violência têm afastado voluntários que atuam nos locais mais afetados pelas enchentes.

Os postos de arrecadação estão recolhendo água potável, roupas (incluindo calcinhas, cuecas e meias novas), itens de higiene pessoal (fraldas e pomadas contra assadura têm sido muito requisitadas, ressalta Bruna), colchões, copos, pratos e talhares descartáveis, material de limpeza, lençóis, cobertores e medicamentos.

Agasalhos também são bem-vindos, já que há previsão de queda de temperatura no Sul já a partir desta quarta-feira (8). Também é possível ajudar na logística disponibilizando caminhões para transportar os donativos para o Rio Grande do Sul, afirma a voluntária.

Interessados em contribuir com a iniciativa podem entrar em contato com Bruna por meio do telefone (11) 98330-8185 ou pelo perfil @mendesbb no Instagram.