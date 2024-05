Treze PMs são presos por suspeita de formar organização criminosa no RJ

Rio de Janeiro

Operação do Ministério Público do Rio de Janeiro acabou com 13 policiais militares presos na manhã desta terça-feira (14), no Rio de Janeiro.

De acordo com investigações, os agentes teriam feito cobranças a comerciantes e mototaxistas do município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2019 e 2020, e os suspeitos trabalhavam em divisão do batalhão responsável pelo policiamento.

Armas apreendidas em operação contra PMs no RJ - Divulgação/MPRJ

Ainda de acordo com a Promotoria, a denúncia se baseou em conversas extraídas do celular de um outro policial que fora preso por homicídio, mas responde em liberdade.

Foram expedidos 14 mandados de prisão pela 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria Criminal, e com o auxílio da 1ª Promotoria de Justiça junto às Varas Criminais de Belford Roxo.

Além do crime de organização criminosa, os agentes foram denunciados por corrupção passiva e peculato. Seus nomes não foram divulgados.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a Corregedoria apoia a ação e que os presos foram levados para o presídio da corporação.

"Os presos serão conduzidos à Unidade Prisional da Corporação, na cidade de Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Todos vão responder a procedimentos administrativos disciplinares que podem resultar na exclusão dos agentes dos quadros da Corporação".

"Vale ressaltar que o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro não compactua com desvios de conduta na tropa. Caso a denúncia em pauta seja comprovada no decorrer do processo apuratório, os envolvidos serão punidos com o rigor previsto no regulamento interno da Corporação", acrescentou a PM.