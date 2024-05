Voluntários resgatam éguas ilhadas na Lagoa dos Patos (RS)

São Paulo

Em uma operação difícil e arriscada, um grupo de oito voluntários da cidade de Rio Grande (RS), a 360 km de Porto Alegre, resgatou duas éguas que estavam isoladas em um pedaço de terra entre a Ilha da Torotama e um pesqueiro na Lagoa dos Patos.

O grupo decidiu procurar os animais após ver imagens aéreas realizadas pela Marinha em um voo de reconhecimento de área. Com jet skis e botes, os voluntários encontraram as éguas a cerca de 5 km de distância da costa e as levaram para a terra amarradas nas embarcações.

As éguas ficaram duas semanas isoladas na Lagoa dos Patos - Reprodução/redes sociais

Elas percorreram parte do caminho boiando, com a cabeça apoiada nos barcos. Não conseguiam nadar devido à exaustão após duas semanas de isolamento.

Segundo um dos voluntários, Fabian Saavedra, proprietário de uma loja de artigos esportivos, foi necessário um dia inteiro de planejamento. O resgate aconteceu no domingo (19) e o grupo enfrentou o desafio de localizar e transportar os animais até um ponto seco.

No dia 14, bombeiros de São Leopoldo, a 35 km de Porto Alegre, resgataram uma égua que estava presa no terceiro andar de um prédio residencial da cidade.

A ação durou sete horas. O animal foi sedado, teve os olhos vendados e as patas amarradas durante o resgate, realizado por uma equipe de 15 pessoas por meio de uma técnica chamada tirolesa dinâmica.

No dia 9, o resgate do cavalo Caramelo em Canoas (RS) comoveu o país. Ele estava ilhado em um telhado e foi levado para o Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), onde está em recuperação.