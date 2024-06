Assaltantes entram em casa no Jardim Europa e fazem um refém

São Paulo

Quatro assaltantes entraram em uma residência na rua Groenlândia, no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo, e fizeram uma pessoa de refém na manhã deste sábado (29).

A polícia foi acionada às 11h05. De acordo com informações da Polícia Militar, foi solicitado apoio do Gate (Grupo de Ações Táticas e Especiais), Rota e Corpo de Bombeiros.

Policiais militares detiveram quatro assaltaram que tentaram roubar uma casa na rua Groelândia - Rubens Cavallari/Folhapress

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirma que o 23º Batalhão de Polícia Militar atendeu a ocorrência de roubo em andamento.

"A PM foi acionada e prendeu três criminosos no local. O quarto fez o morador refém e se recusava a sair do imóvel. Equipes do Gate negociaram a rendição do criminoso e conseguiram libertar o refém, que não ficou ferido", afirma a pasta em nota.

Foram apreendidas duas armas no local e um veículo com placa adulterada.