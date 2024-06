Moradores são baleados e escolas fecham em operação policial no Alemão, no Rio

Rio de Janeiro

Duas pessoas foram baleadas e 36 escolas suspenderam as aulas durante operação da Polícia Civil nos complexos do Alemão e Penha, zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta (28). Os baleados seriam moradores da região e foram socorridos pelos bombeiros. Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda segundo os bombeiros, um dos feridos é um idoso, que foi atingido dentro de uma Kombi, e outro é um homem com idade entre 20 e 30 anos. Ambos estão internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Alemão e Penha amanhecem com tiros e fogo em barricadas - Reprodução

A operação policial é das delegacias especializadas da corporação, com apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).

Em nota, a Polícia Civil afirma que o objetivo da operação é " cumprir quatro mandados de prisão contra lideranças do tráfico de outros estados que se esconderam na comunidade. A ação conta com apoio da Polícia Militar".

Também em nota, a a Secretaria Municipal de Educação disse que, no Complexo da Penha, 16 unidades escolares foram impactadas pelas operações. O mesmo ocorreu com outras 20 no Alemão.

Unidades de saúde também tiveram suas rotinas alteradas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que suspendeu as visitas domiciliares feitas por agentes da Clínica da Família Felippe Cardoso, assim como outras duas clínicas no Alemão. As consultas nas unidades, no entanto, ocorrem normalmente.

Segundo a Rio Ônibus, por conta da operação, nove linhas de ônibus que circulam na região estão com desvio no itinerário.

Nas redes sociais moradores afirmaram que acordaram ao som de tiros, que teriam iniciado por volta das 6 horas. Fotos mostram colunas de fumaça vindas de barricadas em chamas, muitas delas usam óleo para dificultar a entrada de blindados.