Empresário é morto em assalto em São Paulo; criminosos queriam moto de luxo

São Paulo

Um empresário morreu com um tiro no peito e no braço na noite desta quinta-feira (27) em São Paulo durante um assalto. Os criminosos queriam a moto de luxo do empresário, mas fugiram sem levar nada. Ninguém foi preso até esta publicação.

O crime aconteceu por volta das 19h, na avenida Luís Carlos Berrini, na região do Brooklin, bairro de alto padrão de São Paulo.

Marcos Cesar Peruchi, 53, pilotava uma moto BMW R 1250 –que custa cerca de R$ 100 mil dependendo do ano e da versão– quando foi abordado por quatro criminosos em duas motos.

Moto BMW que vítima pilotava quando foi morta - Reprodução/TV Globo

Ainda não se sabe se a vítima reagiu. Uma testemunha entrou no 96º DP (Itaim Bibi) informando que um motociclista tinha sido baleado.

Os agentes foram até o local e viram a vítima ao lado da moto. O resgate foi acionado e a morte constatada no local. Documentos e celular da vítima estavam no local do crime.

O caso foi registrado como latrocínio no 27º DP (Dr Ignácio Francisco).

O latrocínio, roubo seguido de morte, vitimou 82 pessoas no estado de São Paulo neste ano, e foi um dos crimes com a maior alta nos primeiros cinco meses deste ano em comparação com o mesmo período em 2023. Até maio, a Polícia Civil registrou 79 casos, acima dos 64 no ano anterior.

Na capital, foram 23 casos em 2024, quarto a mais do que os 19 registrados no ano anterior, segundo dados estatísticos atualizados pela Secretaria de Segurança Pública na terça-feira (25).